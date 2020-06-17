2020-06-17T16:40:17+03:00
Общество

В Саратове заработала горячая линия по поправкам в Конституцию

Получить разъяснения можно с 9 до 21 часа
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В Саратове начала работу горячая линия по поправкам в Конституцию.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, заработал колл-центр по вопросам Общероссийского голосования по одобрению изменений в Конституцию РФ.

Позвонить и получить разъяснения можно по номеру 8-800-350-86-46. Он доступен для звонков с 9 до 21 часов. Отвечают на вопросы волонтеры Конституции.

В частности, можно будет узнать о времени и местах голосования. Также о возможности голосования по месту жительства, чтобы не пришлось выходить из дома.

Напомним, проголосовать можно будет уже с 25 июня в течение недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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