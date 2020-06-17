Ветераны Саратовской области призывают провести парадное шествие

17 Июнь 2020 2020-06-17T16:27:20+03:00

Его следует провести ради памяти погибших и тех, кто остался жив

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В Саратовской области ветераны поддержали идею торжественного шествия в честь Великой Победы.

Областной и городской Советы ветеранов напомнили, что наш город в годы Великой Отечественной войны был прифронтовым. Более 600 тыс. земляков отправились на фронт, они прошли от Москвы до Берлина, защищали Ленинград и Севастополь и половина из них не вернулась домой.

Саратовские предприятия поставляли боеприпасы и оружие в блокадный Ленинград. За годы войны на заводах нашего города были собраны тысячи самолетов, колхозы отправили на передовую тонны продовольствия, раненых принимали более 300 эвакогоспиталей.

- Саратовцы самоотверженно вносили свой вклад в Победу. Саратов, безусловно, заслуживает звания Города трудовой доблести, — уверены представители Советов ветеранов.

Этот год — юбилейный, год 75-летий Победы. Поэтому ветераны уверены, что парадное шествие актуально как никогда.

- Ради памяти погибших, ради ветеранов, которые живы. И пусть большинство из участников войны лично не смогут участвовать в мероприятии, но мы будем знать, что по главной площади города в честь победителей Великой Отечественной пройдет молодое поколение защитников Родины. Это нужно нам, нужно молодежи, всем, для кого всегда священным долгом будет чтить героев войны и День Победы! — считают они.

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ИСТОЧНИК KP.RU