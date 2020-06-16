Подать заявление на услугу «Мобильный избиратель» можно онлайн
В Саратовской области проголосовать по вопросу изменений в Конституцию РФ можно будет с помощью услуги «Мобильный избиратель».
Как сообщили «КП-Саратов» в избирательной комиссии области, для этого необходимо подать соответствующее заявления.
С 5 июня его можно было подать в территориальную избирательную комиссию, а с 16 июня — в любую участковую.
Кроме того, заявление можно отправить онлайн: через МФЦ «Мои документы», портал «Госуслуги» или в территориальную комиссию.
Все заявления принимаются до 14 часов 21 июня.
По данным на 15 июня уже оформлено 3 759 заявлений для голосования по месту нахождения. Больше всего граждане пользовались возможностью подачи в территориальные комиссии.
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ИСТОЧНИК KP.RU