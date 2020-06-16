2020-06-17T16:08:17+03:00
Общество

Подать заявление на услугу «Мобильный избиратель» можно онлайн

Уже принято более 3,7 тыс. заявлений
Екатерина Семенова
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В Саратовской области проголосовать по вопросу изменений в Конституцию РФ можно будет с помощью услуги «Мобильный избиратель».

Как сообщили «КП-Саратов» в избирательной комиссии области, для этого необходимо подать соответствующее заявления.

С 5 июня его можно было подать в территориальную избирательную комиссию, а с 16 июня — в любую участковую.

Кроме того, заявление можно отправить онлайн: через МФЦ «Мои документы», портал «Госуслуги» или в территориальную комиссию.

Все заявления принимаются до 14 часов 21 июня.

По данным на 15 июня уже оформлено 3 759 заявлений для голосования по месту нахождения. Больше всего граждане пользовались возможностью подачи в территориальные комиссии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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