В Вольске подросток избил отчима металлической трубой

17 Июнь 2020 2020-06-17T15:25:39+03:00

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В Вольске Саратовской области вынесен приговор 16-летнему парню.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему отчиму.

16 января в городе Вольск-18 юноша поругался с 44-летним отчимом. Он пнул его в живот, потом ударил кулаком по голове и телу. А после этого — металлической трубой от турника по голове, груди и рукам.

Осознав, что натворил, подросток позвонил бабушке и попросил вызвать полицию. Пострадавший был госпитализирован с переломами височной и скуловой костей, ушибом головного мозга, переломом ребра, пневмотораксом и другими травмами. Его здоровью причинен тяжкий вред.

Юноша признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к двум годам условно с годовым испытательным сроком. Приговор не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU