В Саратове на месяц открыли овощные ярмарки

17 Июнь 2020 2020-06-17T14:49:14+03:00

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В Саратове открылись ярмарочные торговые точки с овощами и фруктами, которые будут работать ежедневно с 8:00 до 20:00 с 17 июня по 17 июля. Об этом распорядился глава города Михаил Исаев.

Всего в городе работают 10 ярмарок, четыре из них в Ленинском районе: улица Ипподромная, 17; пересечение улиц Песчано-Уметской и Моисеева; пересечение улиц Черниговской и Романтиков, проспект 50 лет Октября, 105А. Две в Кировском районе: пересечение улиц Московской и Большой Садовой; пересечение улиц Навашина и Технической. А также в остальных районах города: проспект Энтузиастов, 31; улица 2-я Садовая, 115/121; пересечение улиц Шелковичной и Большой Садовой.

На Театральной площади также пройдет ежегодная продуктовая ярмарка с 18 по 23 июня и с 25 июня по 17 июля. В связи с запланированным шествием 24 июня ярмарки не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU