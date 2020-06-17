Андрей Воробьев: Ужесточение требований к наливайкам позволит навести порядок
Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев вышел с инициативой ужесточить требования к магазинам по торговле спиртными напитками.
Кроме него инициаторами стали депутаты Гагик Киракосян и Иван Дзюбан.
Предлагается запретить торговлю спиртными напитками, если площадь зала обслуживания в магазине менее 50 кв. метров. Это касается тех торговых точек, что размещаются в жилых домах.
- Согласно федеральному закону, который вступил в силу 5 мая 2020 года, зал обслуживания в данных торговых точках должен быть не менее 20 кв.м, но регионы получили право повышать эту планку. К нам поступало и продолжает поступать много обращений со стороны жителей, которые жалуются на посетителей таких заведений, что они нарушают общественный порядок. Люди крайне негативно относятся к размещению кафе, баров, торгующих алкоголем, в зонах жилой застройки. Поэтому мы решили ужесточить требования к подобным заведениям.
Предлагаемые изменения позволят навести порядок в сфере общественного питания и сохранить цивилизованные организации. Добросовестные предприниматели смогут оборудовать заведения более комфортными залами для обслуживания, санитарными зонами, а недобросовестные уйдут с рынка.
Концепция законопроекта поддержана региональным Правительством, Прокуратурой области, а также органами местного самоуправления 42 муниципальных районов и городских округов. Замечаний к документу не возникло и у большинства представителей бизнес-объединений, — прокомментировал Андрей Воробьев.
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ИСТОЧНИК KP.RU