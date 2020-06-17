Бывшего сотрудника ГИБДД Балакова уличили в вымогательстве взятки в 70 тыс. рублей
В Балакове Саратовской области идет расследование уголовного дела о взятке.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — бывший сотрудник ГИБДД, а еще один 42-летний местный житель пока выступает в качестве подозреваемого.
По версии следствия, утром 16 октября 2018 года сотрудник ДПС остановил на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград грузовик. Он заявил водителю, что тот пьян, и забрал документы на машину. При этом на самом деле мужчина был трезв.
Полицейский потребовал от водителя 70 тыс. рублей. В противном случае пригрозил составить протокол и запретить ехать дальше.
Водитель согласился. Было решено, что деньги он передаст через посредника, которому также причиталось 500 рублей за услуги. Таким образом в тот же день мужчина передал 70,5 тыс. рублей и получил документы на грузовик обратно.
Посреднику в скором времени также будет предъявлено обвинение. Сотрудник ГИБДД сейчас находится под арестом.
Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, факт противоправной деятельности выявлен сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Саратовской области. Сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел.
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ИСТОЧНИК KP.RU