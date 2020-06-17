На Театральной площади Саратова провели репетицию шествия
На Театральной площади в Саратове провели репетицию праздничного шествия.
Фотографии с колоннами опубликовали вчера, 16 июня, в социальных сетях очевидцы.
Фото из соцсетей
Напомним, до сих пор не ясно, будет ли проводиться праздничное шествие в Саратове 24 июня. Замглавы областного Роспотребнадзора Надежда Матвеева ранее рассказала, что решение о проведении еще не принято. Правительству необходимо провести совещание с привлечением специалистов ведомства.
В Москве Парад Победы запланирован на эту дату, но многие города отменили праздничные мероприятия в связи с распространением коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU