На Театральной площади Саратова провели репетицию шествия

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:31:24+03:00

Решение о проведении мероприятия 24 июня пока не принято

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На Театральной площади в Саратове провели репетицию праздничного шествия.

Фотографии с колоннами опубликовали вчера, 16 июня, в социальных сетях очевидцы.

Фото из соцсетей

Напомним, до сих пор не ясно, будет ли проводиться праздничное шествие в Саратове 24 июня. Замглавы областного Роспотребнадзора Надежда Матвеева ранее рассказала, что решение о проведении еще не принято. Правительству необходимо провести совещание с привлечением специалистов ведомства.

В Москве Парад Победы запланирован на эту дату, но многие города отменили праздничные мероприятия в связи с распространением коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU