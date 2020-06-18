Температура в Саратовской области продолжит подниматься
В Саратовской области сегодня, 18 июня, температура воздуха продолжит подниматься.
- Погода будет облачной с прояснениями. Температура днем поднимется до +25…+30 градусов, местами в Левобережье — до +35 градусов, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.
В Саратове столбик термометра достигнет +28…+30 градусов.
При этом днем по области пройдут кратковременные дожди и грозы. Возможен град.
Северный ветер, дующий со скоростью 5–10 м/с, при грозе усилится. Порывы достигнут 15–20 м/с по области и 15–18 м/с — по Саратову.
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ИСТОЧНИК KP.RU