Стало известно, жители каких районов Саратова лучше и хуже платят за воду
Составлен рейтинг районов Саратова по оплате услуг водоснабжения и водоотведения.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», учитывался процент собираемости платежей, задолженность управляющих организаций и история платежей. Все это с января 2018 по июнь 2020 года.
Также учитывалось количество управляющих организаций на территории района.
Рейтинг выглядит так (проценты собираемости и сумма задолженности):
1 место – Заводской район (102,6%, 41,9 млн рублей);
2 место – Ленинский район (97,0%, 111,4 млн рублей);
3 место – Октябрьский район (96,4%, 51,5 млн рублей);
4 место – Волжский район (96,0%, 49,6 млн рублей);
5 место – Фрунзенский район (95%, 12,8 млн рублей);
6 место – Кировский район (88,9%, 76,5 млн рублей).
В целом по данным на начало июня дебиторская задолженность жителей Саратова сократилась на 3,4 млн рублей, а процент собираемости вырос.
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ИСТОЧНИК KP.RU