Стало известно, жители каких районов Саратова лучше и хуже платят за воду

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:32:16+03:00

Составлен рейтинг районов Саратова по оплате за воду Фото: Екатерина Семенова

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Составлен рейтинг районов Саратова по оплате услуг водоснабжения и водоотведения.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», учитывался процент собираемости платежей, задолженность управляющих организаций и история платежей. Все это с января 2018 по июнь 2020 года.

Также учитывалось количество управляющих организаций на территории района.

Рейтинг выглядит так (проценты собираемости и сумма задолженности):

1 место – Заводской район (102,6%, 41,9 млн рублей);

2 место – Ленинский район (97,0%, 111,4 млн рублей);

3 место – Октябрьский район (96,4%, 51,5 млн рублей);

4 место – Волжский район (96,0%, 49,6 млн рублей);

5 место – Фрунзенский район (95%, 12,8 млн рублей);

6 место – Кировский район (88,9%, 76,5 млн рублей).

В целом по данным на начало июня дебиторская задолженность жителей Саратова сократилась на 3,4 млн рублей, а процент собираемости вырос.

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ИСТОЧНИК KP.RU