Пьяный байкер под Саратовом получил срок за угрозу застрелить ДПСника
В Аткарске осудили 31-летнего местного жителя. Его признали виновным в угрозе применения насилия к сотруднику ДПС при исполнении и нарушении ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию.
- Мужчина 9 марта 2020 года сел пьяным за мотоцикл, хотя уже имел судимость за это. Его остановили сотрудники ДПС и направили пройти тест на алкоголь. После этого гражданин начал угрожать инспектору, что застрелит его, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.
Суд приговорил злоумышленника к полутора годам колонии общего режима и лишил его права заниматься деятельностью, связанной с вождением, на три года.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU