Пьяный байкер под Саратовом получил срок за угрозу застрелить ДПСника

17 Июнь 2020 2020-06-17T12:22:36+03:00

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В Аткарске осудили 31-летнего местного жителя. Его признали виновным в угрозе применения насилия к сотруднику ДПС при исполнении и нарушении ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию.

- Мужчина 9 марта 2020 года сел пьяным за мотоцикл, хотя уже имел судимость за это. Его остановили сотрудники ДПС и направили пройти тест на алкоголь. После этого гражданин начал угрожать инспектору, что застрелит его, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Суд приговорил злоумышленника к полутора годам колонии общего режима и лишил его права заниматься деятельностью, связанной с вождением, на три года.

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ИСТОЧНИК KP.RU