Жители Саратова пожаловались Вячеславу Володину на «Т Плюс»
Жители Саратова пожаловались на действия компании «Т Плюс» в группе сторонников председателя Государственной думы Вячеслава Володина в соцсети Instagram.
По словам пользователя @shein1196, в апреле сумма за отопление в платежке оказалась в полтора раза выше, чем зимой, при том, что температуру снизили. Житель отметил, что в компании «Т Плюс» на звонки не отвечают.
Его слова подтвердили другие пользователи.
- Всю зиму платили по 4 тыс., живя в хрущевке. Пытались что-то делать, но там до правды не докопаешься, — отметил oksana13061992.
Пользователи anet_akefeva и evgeniividator сообщили, что выставили счета за май, хотя отопление отключили в апреле.
Администрация группы volodin.saratov призвала руководство филиала «Т Плюс» дать жителям ответы.
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ИСТОЧНИК KP.RU