Жители Саратова пожаловались Вячеславу Володину на «Т Плюс»

17 Июнь 2020 2020-06-17T12:04:15+03:00

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Жители Саратова пожаловались на действия компании «Т Плюс» в группе сторонников председателя Государственной думы Вячеслава Володина в соцсети Instagram.

По словам пользователя @shein1196, в апреле сумма за отопление в платежке оказалась в полтора раза выше, чем зимой, при том, что температуру снизили. Житель отметил, что в компании «Т Плюс» на звонки не отвечают.

Его слова подтвердили другие пользователи.

- Всю зиму платили по 4 тыс., живя в хрущевке. Пытались что-то делать, но там до правды не докопаешься, — отметил oksana13061992.

Пользователи anet_akefeva и evgeniividator сообщили, что выставили счета за май, хотя отопление отключили в апреле.

Администрация группы volodin.saratov призвала руководство филиала «Т Плюс» дать жителям ответы.

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ИСТОЧНИК KP.RU