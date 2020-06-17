2020-06-17T11:20:30+03:00
Общество

Саратовский Центр «Мой бизнес» приглашает новых резидентов

Начинающие предприниматели могут взять помещение в аренду на льготных условиях
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В Саратовской области на базе Бизнес-инкубатора работает Центр предпринимателя «Мой бизнес». Для поддержки начинающих бизнесменов объявлен конкурс на аренду помещений на льготных условиях. Подать заявления можно до 29 июня.

На конкурс выставлены 7 лотов:

- Лот № 1: офис № 309 на первом этаже общей площадью 17,5 кв.м. (стоимость аренды в первый год — 2 982 руб./мес.);

- Лот № 2: офис № 400 на втором этаже общей площадью 14,1 м.кв (стоимость аренды в первый год — 2 402,64 руб./мес.)

- Лот № 3: офис № 402 на втором этаже общей площадью 18,0 кв.м.(стоимость аренды в первый год — 3 067,2 руб./мес.)

- Лот № 4: офис № 403 на втором этаже общей площадью 17,8 кв.м. (стоимость аренды в первый год — 3 033,12 руб./мес.)

- Лот № 5: офис № 415 на втором этаже общей площадью 17,9 м.кв.(стоимость аренды в первый год — 3 050,16 руб./мес.)

- Лот № 6: офис № 416 на втором этаже общей площадью 17,3 кв.м.(стоимость аренды в первый год — 2 947,92 руб./мес.)

- Лот № 7: офис № 418 на втором этаже общей площадью 17,5 кв.м. (стоимость аренды в первый год — 2 982 руб./мес.)

Резидентом бизнес-инкубатора может стать организация (ООО или ИП) не старше 3х лет, зарегистрированная на территории Саратовской области.

Резиденты получают офисные помещения (оборудованные мебелью, компьютером и оргтехникой, телефоном с выходом на городскую и междугородную связь, доступом к сети Интернет и ежедневной уборкой) на специальных условиях — в первый год аренды они платят 40% от рыночной стоимости, во второй — 60%, а в третий — 80%.

Также в стоимость включены удобные и охраняемые места для парковки сотрудников и клиентов предприятия; бесплатные юридические, бухгалтерские, рекламные, маркетинговые и информационные услуги; бесплатное бизнес-образование в Центре поддержки предпринимательства; бесплатные почтово-секретарские услуги (принтер, ксерокс, сканер) и сниженная процентная ставка по займам в Фонде микрокредитования.

Заявки принимаются до 30 июня 2020 года. Подробную информацию о форме подачи заявок, критериях оценки заявителей и порядке подведения итогов конкурса в конкурсных документах вы можете найти на сайте Центра «Мой бизнес», и по телефону 24-54-78.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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