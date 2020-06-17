В Балакове гонщик на «Калине» вылетел на тротуар и сбил двух людей

17 Июнь 2020 2020-06-17T11:06:39+03:00

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В Балакове Саратовской области сегодня утром, 17 июня, «Лада Калина» сбила двух человек на тротуаре.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД, по предварительным данным, около 10:00 у дома №56/1 по улице 20 лет ВЛКСМ 57-летний водитель на большой скорости вылетел на тротуар и сбил мужчину и женщину.

Пешеходов доставили в больницу. Обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU