Жители дома по улице Пугачева попросили отключить им воду
Они оставили без ресурса также абонентов на Новоузенской и Астраханской
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В Саратове сегодня, 17 июня, отключили воду на трех улицах.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», заявку для работ на собственных коммуникациях подали жители дома №3/9 по улице Пугачева.
Ориентировочно до 15:00 не будет воды в этом доме, а также на Астраханской, 56/60 и Новоузенской, 63/65.
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ИСТОЧНИК KP.RU