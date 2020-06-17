Жители дома по улице Пугачева попросили отключить им воду

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:59:05+03:00

Они оставили без ресурса также абонентов на Новоузенской и Астраханской

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В Саратове сегодня, 17 июня, отключили воду на трех улицах.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», заявку для работ на собственных коммуникациях подали жители дома №3/9 по улице Пугачева.

Ориентировочно до 15:00 не будет воды в этом доме, а также на Астраханской, 56/60 и Новоузенской, 63/65.

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ИСТОЧНИК KP.RU