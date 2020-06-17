В Саратове зрительница отсудила 13 тыс. рублей за несостоявшийся спектакль

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:40:35+03:00

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Жительница Саратовской области отсудила деньги за несостоявшийся спектакль.

Как сообщили «КП-Саратов» в управлении Роспотребнадзора, женщина намеревалась посетить спектакль «Чужих жен не бывает». В марте 2019 года она купила два билета за 5,6 тыс. рублей у ИП Мошкина С.Ю.

Спектакль был отменен без объяснения причин. Женщина потребовала вернуть средства, но в установленный срок ничего не получила.

Поэтому зрительница обратилась в Роспотребнадзор. Ведомство направило исковое заявление в суд с требованием о возврате стоимости билетов, штрафа за отказ добровольно возместить ущерб и компенсации морального вреда.

В итоге суд встал на сторону потребителя. С ИП Мошкина С.Ю. Было взыскано 5,6 тыс рублей за сами билеты, неустойка в сумме 2 184 рубля, штраф на 4 392 рубля, тысячу рублей компенсации морального вреда. В итоге за несостоявшийся спектакль женщина получила 13 176 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU