В передаче на федеральном ТВ рассказали о Саратове как претенденте на звание «Город трудовой доблести»

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:32:41+03:00

Проголосовать за Саратов можно с 25 июня по 1 июля 2020 года.

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На федеральном телеканале РЕН ТВ вышел сюжет, в котором рассказали о трудовых подвигах Саратова в военные годы, а также о саратовцах, внесших неоценимый вклад в Великую Победу. Это новое свидетельство в пользу присвоения Саратову звания «Город трудовой доблести».

В сюжете повествуется о саратовском авиационном заводе, на котором выпускали истребители ЯК-1. Предприятие шифровали как «Почтовый ящик №1». В 1943 году немцы сбросили на него сотню бомб. Анна Федорченко работала там и при бомбежке потеряла 15 товарищей, многие из них были детьми. Анна выжила, а вскоре производство завода восстановили. По 12 часов в день за станком Анна Федорченко продолжала приближать Великую Победу.

Напомним, в марте Президент РФ подписал закон о присвоении городам, жители которых внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, почетное звание «Город трудовой доблести».

Саратовцы смогут принять участие в опросе на избирательных участках в период с 25 июня по 1 июля. Помимо Саратова на звание претендуют более 20 городов.

ИСТОЧНИК KP.RU