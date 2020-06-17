Под Саратовом загорелся завод по переработке торфа

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:49:49+03:00

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В Саратове сегодня ранним утром, 17 июня, начало гореть производственное здание по переработке торфа.

- Сигнал о пожаре на Песчано-Уметском тракте поступил в 05:45. На место выехали восемь единиц техники и 36 человек, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.

Огонь повредил кровлю здания.

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ИСТОЧНИК KP.RU