Министр здравоохранения Саратовской области посетил строящийся ФАП в поселке Владимирский

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:11:41+03:00

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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин посетил строящийся фельдшерско-акушерский пункт в поселке Владимирский Ровенского района.

- Действующий ФАП расположен в старом помещении. Чтобы улучшить условия, в поселке в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, возводится новый современный модульный ФАП, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Минздраве.

Объект уже практически готов: проводят коммуникации, завершают отделку помещения. Костин проверил строительство и обсудил с коллективом Ровенской районной больницы вопросы здравоохранения.

В соседнем селе Первомайское новый ФАП возвели в 2019 году. Там есть современное оборудование, процедурный и гинекологический кабинеты. Льготники могут получить здесь рецептурные препараты, не выезжая за пределы района. Также здесь обслуживаются жители сел Новосельское и Циково.

В 2020 году планируется замена 24 ФАПов в 15 районах Саратовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU