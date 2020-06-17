В Воскресенском районе пенсионерка торговала токсичным алкоголем

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:08:26+03:00

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В Воскресенском районе Саратовской области будут судить 66-летнюю женщину.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее обвиняют в торговле опасным алкоголем.

По версии следствия, жительница поселка Пушкино ранее уже привлекалась к административной ответственности за торговлю алкогольной продукцией. В очередной раз ее уличили в этом в декабре 2019 года. Она вновь купила спиртосодержащую жидкость и продала одну бутылку 0,5 литра 8 января местному жителю. Впоследствии экспертиза показала, что доля этилового спирта в напитке составляла 33,9%. Помимо этого там имелись токсичные микропримеси: ацетальдегид, метанол, 2-пропанол и изобутилацетат. Они представляют опасность для жизни и здоровья.

Пенсионерка признала вину и раскаялась. Дело передано в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU