Три улицы в Саратове остались без воды до вечера

17 Июнь 2020 2020-06-17T09:41:13+03:00

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В Саратове сегодня, 17 июня, на нескольких улицах отключили воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», орентировочно до 20:00 водоснабжения нет на улицах Вишневая и Офицерская, а также в домах №№63, 65, 67 по проспекту 50 лет Октября.

Отключение связано с работами подрядной организации на Вишневой и Курдюмской.

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ИСТОЧНИК KP.RU