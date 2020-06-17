В Саратовской области прекращены поиски девочки-подростка

17 Июнь 2020 2020-06-17T09:35:25+03:00

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В Саратовской области сегодня, 17 июня, нашли пропавшую Ольгу Черноморскову.

- Найдена, жива, — сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, 13-летняя девочка пропала 15 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU