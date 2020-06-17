В Саратовской области прекращены поиски девочки-подростка
Ольгу Черноморскову нашли живой
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В Саратовской области сегодня, 17 июня, нашли пропавшую Ольгу Черноморскову.
- Найдена, жива, — сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Напомним, 13-летняя девочка пропала 15 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU