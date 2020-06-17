2020-06-17T08:55:33+03:00
Происшествия

В Саратовской области ищут школьницу из поселка Красный Октябрь

Девушка пропала 15 июня
Александр Уриевский
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В поселке Красный Октябрь Саратовской области пропала 13-летняя Черноморскова Ольга, которая ушла из дома 15 июня и не вернулась. Об этом сообщают волонтеры отряда «Лиза Алерт» на своей странице Вконтакте.

Приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, крашенные каштановые волосы, стрижка каре, глаза серо-голубые.

Возможно была одета в момент пропажи в темную футболку и джинсы.

Девушка может находиться в вашем городе. Если вы знаете местонахождение Ольги, позвоните по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Три улицы в Саратове остались без воды до вечера
В Саратовской области прекращены поиски девочки-подростка
В селе под Марксом 46-летнего мужчину задержали за избиение матери до смерти
Количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области на 17 июня 2020 года: еще 125 случаев
В Саратовской области ищут школьницу из поселка Красный Октябрь
Недействительные аттестаты саратовским школьникам заменят автоматически
Тематические баннеры «Дороги Победы» установлены на железнодорожном вокзале Саратова
В Шарковке безработный обокрал воспитательницу детсада
Пенсионер из Турков зарезал 74-летнего соседа
На ферме под Саратовом погибли сразу двое рабочих
Саратовцам обещают жару до +32 градусов в среду
Лещенко, Долина, Сюткин, Кортнев, Бутман, Уриевский: Актер и музыкант из Саратова принял участие в проекте к 75-летию Победы
Ветеран Георгий Фролов: Саратов заслуживает Парада Победы
В Саратовской области жители слишком часто жалуются на следователей
Валерий Радаев потребовал добиться первого места в ПФО по дешевизне минимального набора продуктов
В Саратове Минздрав проверяет смерть ветерана Великой Отечественной войны
Надо зажигать: Валерий Радаев поставил задачу привлечь в 2020 году три млн туристов
Валерий Радаев: Ношение масок должно стать правилом хорошего тона
Автомобили саратовцев стали меньше эвакуировать
На трассе под Саратовом водитель сбил женщину и скрылся
Саратовская область положительно отмечена среди исполнителей проекта «Спорт — норма жизни»
Мэр Саратова Михаил Исаев: Все, баста
В Балакове установили личность утопленника
На храм «Утоли моя печали» в Саратове вернулись купола
В озере под Балаковом найден труп неизвестного
В Саратовской области отменили крестный ход в Вавилов Дол