В Саратовской области ищут школьницу из поселка Красный Октябрь

17 Июнь 2020 2020-06-17T08:55:33+03:00

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В поселке Красный Октябрь Саратовской области пропала 13-летняя Черноморскова Ольга, которая ушла из дома 15 июня и не вернулась. Об этом сообщают волонтеры отряда «Лиза Алерт» на своей странице Вконтакте.

Приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, крашенные каштановые волосы, стрижка каре, глаза серо-голубые.

Возможно была одета в момент пропажи в темную футболку и джинсы.

Девушка может находиться в вашем городе. Если вы знаете местонахождение Ольги, позвоните по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU