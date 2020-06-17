Недействительные аттестаты саратовским школьникам заменят автоматически

17 Июнь 2020 2020-06-17T08:52:35+03:00

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Саратовским выпускникам выдали недействительные аттестаты.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования, произошла техническая ошибка.

Казус связан с тем, что аттестаты начали выдавать, руководствуясь постановлением от 10 июня за подписью премьер-министра Михаила Мишустина. Но раньше, чем вступил в силу приказ Минпросвещения РФ.

Такая ситуация сложилась по всей стране. А в Саратовской области зарегистрировано лишь несколько случаев.

- Недействительные аттестаты заменят школы самостоятельно, писать заявления не нужно. При этом проблем при поступлении у детей не будет, — подчеркнули в пресс-службе саратовского Минобраза.

Сейчас ведомство ведет мониторинг и выявляет, сколько таких аттестатов получили дети, но пока известно о двух случаях.

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ИСТОЧНИК KP.RU