Тематические баннеры «Дороги Победы» установлены на железнодорожном вокзале Саратова

17 Июнь 2020 2020-06-17T08:16:00+03:00

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В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на железнодорожном вокзале Саратова установлены тематические баннеры «Дороги Победы». На них представлены исторические фотографии и материалы, отражающие вклад железнодорожников в достижение Великой Победы.

В частности, при их изучении можно узнать интересные факты о паровозах серии Э, трофейных локомотивах, санитарных вагонах, а также о легендарных «теплушках» и бронепоездах.

Центральная часть экспозиции посвящена строительству Волжской рокады и работе железнодорожного транспорта в дни Сталинградской битвы. На ряде стендов представлены материалы о выдающихся железнодорожниках, выполнявших служебный долг в годы ВОВ, а также способствовавших восстановлению железнодорожных линий в послевоенные годы.

Проект «Дороги Победы» является одним из многих мероприятий, реализуемых на Приволжской железной дороге в год Памяти и Славы.

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ИСТОЧНИК KP.RU