В Шарковке безработный обокрал воспитательницу детсада
В Заводском районе Саратова обокрали воспитателя детского сада.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, преступление было совершено вечером 13 июня в поселке Шарковка.
По словам 40-летней потерпевшей, у ее автомобиля ВАЗ-2115, припаркованного на улице Заречная, неизвестный разбил стекло правой передней двери и вытащил из салона телефон Honor 7A Pro темно-синего цвета. При этом в чехле аппарата была спрятана золотая цепочка-черепашка весом 40 граммов длиной 50 см и пробой 585.
Сумма ущерба составила 49 тыс. рублей.
По подозрению в краже задержан 32-летний безработный мужчина, ранее неоднократно судимый. При обыске у него найден телефон.
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ИСТОЧНИК KP.RU