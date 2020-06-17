В Шарковке безработный обокрал воспитательницу детсада

17 Июнь 2020 2020-06-17T07:59:15+03:00

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В Заводском районе Саратова обокрали воспитателя детского сада.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, преступление было совершено вечером 13 июня в поселке Шарковка.

По словам 40-летней потерпевшей, у ее автомобиля ВАЗ-2115, припаркованного на улице Заречная, неизвестный разбил стекло правой передней двери и вытащил из салона телефон Honor 7A Pro темно-синего цвета. При этом в чехле аппарата была спрятана золотая цепочка-черепашка весом 40 граммов длиной 50 см и пробой 585.

Сумма ущерба составила 49 тыс. рублей.

По подозрению в краже задержан 32-летний безработный мужчина, ранее неоднократно судимый. При обыске у него найден телефон.

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ИСТОЧНИК KP.RU