2020-06-16T23:12:40+03:00
Происшествия

Пенсионер из Турков зарезал 74-летнего соседа

Мужчина решил, что тот украл у него деньги
Екатерина Семенова
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Преступление было совершено в гараже. Фото СУ СКР по Саратовской областиПреступление было совершено в гараже. Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Турках Саратовской области расследуется уголовное дело об убийстве пенсионера пенсионером.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемому 75 лет, а жертве — 74 года.

По версии следствия, 74-летний мужчина пришел к соседу, чтобы попросить держать собаку на привязи. Когда он ушел после разговора, 75-летний не досчитался у себя двух тыс. рублей. Он предположил, что деньги взял визитер.

14 июня он пошел к нему разбираться и захватил нож. Сосед в тот момент находился в гараже.

Отправившись к соседу, мужчина взял нож. Фото СУ СКР по Саратовской области

Отправившись к соседу, мужчина взял нож. Фото СУ СКР по Саратовской области

Злоумышленник ударил его ножом в спину. На шум выбежала жена потерпевшего, которая спугнула нападавшего и вызвала скорую помощь. Однако раненый умер в больнице в тот же день.

Удар был нанесен в спину. Фото СУ СКР по Саратовской области

Удар был нанесен в спину. Фото СУ СКР по Саратовской области

75-летний обвиняемый признался и раскаялся. Мужчина взят под стражу.

Обвиняемый арестован. Фото СУ СКР по Саратовской области

Обвиняемый арестован. Фото СУ СКР по Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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