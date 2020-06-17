Пенсионер из Турков зарезал 74-летнего соседа
В Турках Саратовской области расследуется уголовное дело об убийстве пенсионера пенсионером.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемому 75 лет, а жертве — 74 года.
По версии следствия, 74-летний мужчина пришел к соседу, чтобы попросить держать собаку на привязи. Когда он ушел после разговора, 75-летний не досчитался у себя двух тыс. рублей. Он предположил, что деньги взял визитер.
14 июня он пошел к нему разбираться и захватил нож. Сосед в тот момент находился в гараже.
Отправившись к соседу, мужчина взял нож. Фото СУ СКР по Саратовской области
Злоумышленник ударил его ножом в спину. На шум выбежала жена потерпевшего, которая спугнула нападавшего и вызвала скорую помощь. Однако раненый умер в больнице в тот же день.
Удар был нанесен в спину. Фото СУ СКР по Саратовской области
75-летний обвиняемый признался и раскаялся. Мужчина взят под стражу.
Обвиняемый арестован. Фото СУ СКР по Саратовской области
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU