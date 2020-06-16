Лещенко, Долина, Сюткин, Кортнев, Бутман, Уриевский: Актер и музыкант из Саратова принял участие в проекте к 75-летию Победы

16 Июнь 2020 2020-06-16T23:19:04+03:00

Проект Тимура Ведерникова #10ПесенПобеды - Дорога на Берлин. Муз. Марк Фрадкин, Сл. Евгений Долматовский Продюсер -Тимур Ведерников Режиссер - Дмитрий Бурлаков Оператор - Евгений Горячкин Второе видео проекта #10ПЕСЕНПОБЕДЫ снято на песню, текст которой менялся вместе с продвижением Советской Армии на запад. В написанном в ноябре 1943 года поэтом Долматовским последним городом был Минск. В 1944 году Марк Фрадкин написал песню, первым исполнителем которой стал Утесов. Но песня быстро стала "устаревать" - и Утесов стал прибавлять города, в результате чего текст песни стал таким, каким мы его знаем. Песня Дорога на Берлин стала одной из песен, прозвучвших в исполнении военного оркестра во время Парада Победы, который состоялся 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве. В поддержку международного музыкального марафона "Великие песни великой победы". Выложите видео в своих аккаунтах или аккаунтах ваших сообществ в социальных сетях с хэштэгом #ВеликиеПесниВеликойПобеды #GreatVictorySongs, поставьте сопутствующие хэштэги #GreatVictory75 #OneVictoryForAll #NobodyForgotten #МУЗЫКАВМЕСТЕ - культурно-социальный проект, запущенный в 2016 году музыкантом и продюсером Тимуром Ведерниковым, аналог знаменитого Playing for Change, придуманного в США с целью объединить музыкантов во всём мире. Идея этого проекта проста - небольшая команда ездит по стране с мобильным комплектом звукозаписывающего и съемочного оборудования, находит талантливых и интересных музыкантов и записывает их в разных красивых местах. Все записи делаются вживую. Таким образом собирается необычная аранжировка, сотканная звуками разных исполнителей в разных концах страны, а иногда и мира. Каждый из участников этого виртуального совместного музицирования привносит в композицию что-то свое. В результате получаются видео клипы, показывающие как, несмотря на все культурные национальные или религиозные различия, музыка способна объединять людей и нести мир и любовь. #ДеньПобеды #Песниовойне #ТимурВедерников

Известные музыканты и певцы исполнили песню «Дорога на Берлин»

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Выпускник консерватории имени Собинова, саратовский актер московского «Театра на Таганке» Василий Уриевский принял участие в музыкальном проекте к юбилею Победы.

Автор и продюсер идеи #10ПесенПобеды Тимур Ведерников пригласил для участия в съемках клипа на песню «Дорога на Берлин» множество известных певцов, музыкантов, актеров. Во второй песне проекта, которую прославил своим исполнением Леонид Утесов, снялись такие известные исполнители как Валерий Сюткин, Лариса Долина, Лев Лещенко, Алексей Кортнев, Максим Леонидов, Евгений Маргулис, Роза Рымбаева, Игорь Бутман и другие.

- Тимур Ведерников @timurvedernikov делает классныи проект. Мне снова там посчастливилось поучаствовать, - сообщил Василий Уриевский на своей личной страничке в Инстаграм.

Ранее, в первом выпуске проекта #10ПесенПобеды, музыканты и певцы из разных уголков России исполнили композицию «Темная ночь», которую сделал известной Марк Бернес.

Напомним, недавно Уриевский выступил в соцсетях с ироничным ответом Андрею Урганту, который предложил отправить актера Михаила Ефремова, совершившего пьяное ДТП, вместо колонии в саратовский театр.

ИСТОЧНИК KP.RU