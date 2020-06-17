2020-06-16T23:07:50+03:00
Происшествия

На ферме под Саратовом погибли сразу двое рабочих

Следователи начали проверку [фото]
Екатерина Семенова
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Тела двух мужчин нашли на ферме. Фото СУ СКР по Саратовской областиТела двух мужчин нашли на ферме. Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Воскресенском районе Саратовской области найдены тела двух мужчин.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла на ферме в районе села Усовка.

46 и 66-летние местные жители работали по хозяйству, выполняя подсобные поручения. Их тела обнаружила сотрудница фермы около 15 часов во вторник, 16 июня. Она сообщила владельцу хозяйства, а тот вызвал полицию.

Следователи осмотрели место трагедии. Тело одного из мужчин находилось на кровати в бытовке, второй лежал на улице, в 3-4 метрах от домика. Следов насильственной смерти не обнаружено.

Следователи начали проверку. Фото СУ СКР по Саратовской области

Следователи начали проверку. Фото СУ СКР по Саратовской области

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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