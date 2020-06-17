На ферме под Саратовом погибли сразу двое рабочих
В Воскресенском районе Саратовской области найдены тела двух мужчин.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла на ферме в районе села Усовка.
46 и 66-летние местные жители работали по хозяйству, выполняя подсобные поручения. Их тела обнаружила сотрудница фермы около 15 часов во вторник, 16 июня. Она сообщила владельцу хозяйства, а тот вызвал полицию.
Следователи осмотрели место трагедии. Тело одного из мужчин находилось на кровати в бытовке, второй лежал на улице, в 3-4 метрах от домика. Следов насильственной смерти не обнаружено.
Следователи начали проверку. Фото СУ СКР по Саратовской области
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU