На ферме под Саратовом погибли сразу двое рабочих

17 Июнь 2020 2020-06-16T23:07:50+03:00

Тела двух мужчин нашли на ферме. Фото СУ СКР по Саратовской области

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В Воскресенском районе Саратовской области найдены тела двух мужчин.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла на ферме в районе села Усовка.

46 и 66-летние местные жители работали по хозяйству, выполняя подсобные поручения. Их тела обнаружила сотрудница фермы около 15 часов во вторник, 16 июня. Она сообщила владельцу хозяйства, а тот вызвал полицию.

Следователи осмотрели место трагедии. Тело одного из мужчин находилось на кровати в бытовке, второй лежал на улице, в 3-4 метрах от домика. Следов насильственной смерти не обнаружено.

Следователи начали проверку. Фото СУ СКР по Саратовской области

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU