Ветеран Георгий Фролов: Саратов заслуживает Парада Победы

16 Июнь 2020 2020-06-16T20:36:49+03:00

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Ветеран Великой Отечественной войны Георгий Фролов считает важным провести в Саратовской области Парад Победы.

С таким предложением редактор Книги Памяти обратился к правительству региона.

- Саратовская область играла одну из ключевых ролей во время Великой Отечественной войны в Сталинграде, Курске, Москве. 680 тыс. наших земляков защищали Родину на разных фронтах, 315 тыс. из которых не вернулись домой. Город Саратов славен такими героями как Клочков, Панфилов, Талалихин, 10 дивизий защищали столицу государства на Великой Отечественной войне. Именно поэтому Саратов также заслуживает особую благодарность — уверен ветеран.

Он напомнил, что фронт проходил вблизи Саратова. У нас в годы войны были развернуты более 300 эвакогоспиталей.

- Несомненно, Саратов заслужил не только высокое звание город трудовой доблести, но и Великого Парада в юбилейный Год Победы, — заявил Георгий Фролов.

Он выразил уверенность, что мероприятие станет данью памяти неоценимого вклада города в Великую Победу.

- Это еще одна возможность выразить дань уважения нашим героям и труженикам тыла, вспомнить о тех, кто не вернулся с поля боя. Хочу обратиться к руководству нашей области в лице губернатора с просьбой провести Парад Великой Победы 24 июня, у нас есть все возможности для того, чтобы он прошел на достойном уровне, я с большой гордостью приму в нем участие, — сказал ветеран.

Он выразил благодарность губернатору Валерию Радаеву за поддержку открытия памятника Воину-освободителю 9 мая.

- Мы сделали это тогда, несмотря на сложную обстановку с вирусом, поэтому можем и должны сделать это и сейчас. Наша молодежь должна видеть живых участников войны, знать и помнить о необыкновенном героизме наших земляков: героев Советского Союза, а их в Саратове — 293, тружеников тыла, тех, кто ковал Победу. Эти люди вершили великую историю, они выдержали, выстояли и победили. 75 годовщина Победы — это праздник для всех и парад должен быть, мы заслужили это, — подчеркнул Георгий Фролов.

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ИСТОЧНИК KP.RU