В Саратовской области жители слишком часто жалуются на следователей

16 Июнь 2020 2020-06-16T20:23:37+03:00

Регион назван в числе тех, где больше всего жалоб граждан

Изменить размер текста: A A

В Следственном комитете России сегодня, 16 июня, прошло совещание с представителями регионов. Председатель СКР Александр Бастрыкин, в частности, обсудил соблюдение конституционных прав граждан в ходе предварительного расследования.

Саратовская область была названа в числе регионов, где зафиксировано большое число жалоб граждан на следователей. Кроме нас в список вошли Республики Хакасия, Тыва, Коми, Красноярский край, Нижегородская и Псковская области. Руководителям следственных управлений поручено проанализировать доводы заявителей и сообщить об итогах в центральный аппарат.

Кроме того, в Саратовской области отмечено низкое число оправдательных приговоров, так же как в Республиках Башкортостан, Дагестан, Тыва, Коми, Хакасия, Красноярском крае, Кемеровской области.

Александр Бастрыкин поручил руководителям этих подразделений разобраться в их причинах и представить соответствующие доклады в центральный аппарат.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU