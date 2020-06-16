2020-06-16T20:23:37+03:00
Общество

В Саратовской области жители слишком часто жалуются на следователей

Регион назван в числе тех, где больше всего жалоб граждан
Екатерина Семенова
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Александр Бастрыкин провел совещание с регионамиАлександр Бастрыкин провел совещание с регионамиФото: Следственный комитет России
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В Следственном комитете России сегодня, 16 июня, прошло совещание с представителями регионов. Председатель СКР Александр Бастрыкин, в частности, обсудил соблюдение конституционных прав граждан в ходе предварительного расследования.

Саратовская область была названа в числе регионов, где зафиксировано большое число жалоб граждан на следователей. Кроме нас в список вошли Республики Хакасия, Тыва, Коми, Красноярский край, Нижегородская и Псковская области. Руководителям следственных управлений поручено проанализировать доводы заявителей и сообщить об итогах в центральный аппарат.

Кроме того, в Саратовской области отмечено низкое число оправдательных приговоров, так же как в Республиках Башкортостан, Дагестан, Тыва, Коми, Хакасия, Красноярском крае, Кемеровской области.

Александр Бастрыкин поручил руководителям этих подразделений разобраться в их причинах и представить соответствующие доклады в центральный аппарат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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