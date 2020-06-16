В Саратове Минздрав проверяет смерть ветерана Великой Отечественной войны
Минздрав Саратовской области проводит проверку смерти ветерана Великой Отечественной войны в Саратове.
Об этом министр здравоохранения Олег Костин заявил на заседании Координационного совета при правительстве области.
Ранее СМИ сообщали, что Василий Митченко скончался в госпитале, куда его направили на восстановление здоровья.
- Проведем детальный анализ и представим предложения. Нужно ознакомиться с документацией, привлечь экспертов. Для этого потребуется какое-то время, — заявил министр.
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ИСТОЧНИК KP.RU