2020-06-16T19:44:51+03:00
Общество

В Саратове Минздрав проверяет смерть ветерана Великой Отечественной войны

Ведомство запросило медицинскую документацию
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Минздрав Саратовской области проводит проверку смерти ветерана Великой Отечественной войны в Саратове.

Об этом министр здравоохранения Олег Костин заявил на заседании Координационного совета при правительстве области.

Ранее СМИ сообщали, что Василий Митченко скончался в госпитале, куда его направили на восстановление здоровья.

- Проведем детальный анализ и представим предложения. Нужно ознакомиться с документацией, привлечь экспертов. Для этого потребуется какое-то время, — заявил министр.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ветеран Георгий Фролов: Саратов заслуживает Парада Победы
В Саратовской области жители слишком часто жалуются на следователей
Валерий Радаев потребовал добиться первого места в ПФО по дешевизне минимального набора продуктов
В Саратове Минздрав проверяет смерть ветерана Великой Отечественной войны
Надо зажигать: Валерий Радаев поставил задачу привлечь в 2020 году три млн туристов
Валерий Радаев: Ношение масок должно стать правилом хорошего тона
Автомобили саратовцев стали меньше эвакуировать
На трассе под Саратовом водитель сбил женщину и скрылся
Саратовская область положительно отмечена среди исполнителей проекта «Спорт — норма жизни»
Мэр Саратова Михаил Исаев: Все, баста
В Балакове установили личность утопленника
На храм «Утоли моя печали» в Саратове вернулись купола
В озере под Балаковом найден труп неизвестного
В Саратовской области отменили крестный ход в Вавилов Дол