Надо зажигать: Валерий Радаев поставил задачу привлечь в 2020 году три млн туристов
На заседании Координационного совета в правительстве Саратовской области сегодня, 16 июня, был рассмотрен вопрос о готовности туристической отрасли к работе после снятия ограничений.
Председатель комитета по туризму Виктория Бородянская сообщила, что в целом отрасль готова сразу приступить к работе. Турбазы и санатории сделали ремонт, благоустроили пляжи, обновили программы.
Она отметила, что, по оперативным данным, в 2019 году Саратовскую область посетило 1,1 млн туристов. Прогноз на 2020 год, по ее словам, дать пока не сможет никто, однако в первом квартале приезжало 266 тыс. человек что на уровне прошлого года.
- Ставим задачу — три миллиона, — заявил на это губернатор Валерий Радаев.
Он считает, что в области есть недоработки по развитию экологического и оздоровительного туризма.
- Ожидания должны быть очень высокими. Экология на первом месте. Какие новые экологические тропы появятся? Вот в Новобурасском районе памятник природы — болото. А кто к нему ходил? А это одно из первых мест стоянки человека на саратовской земле. Зажигать надо, зажигать! Иначе какой туризм? Давайте искать, чем мы с вами отличаемся от других территорий, — заявил он.
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ИСТОЧНИК KP.RU