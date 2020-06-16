2020-06-16T16:39:04+03:00
Общество

Автомобили саратовцев стали меньше эвакуировать

Ежемесячно на штрафстоянку в Саратове попадают около 60 машин
Александр Уриевский
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На заседании рабочей группы комитета Саратовской областной думы 16 июня предложили пересмотреть условия конкурса на специализированные стоянки для эвакуации автомобилей. Замминистра транспорта и дорожного хозяйства области Иван Козаченко пояснил, что в случае эвакуации штрафстоянка должна находиться в том районе, где совершается правонарушение.

Депутат Леонид Писной поддержал инициативу, но также предположил, что в связи с отсутствием возможностей в каждом округе, это не приведет к конкретному результату.

Кроме того, депутаты отметили, что тогда необходимо оборудовать в каждом районе свою штрафстоянку. Замминистра заверил, что если нет в районе штрафстоянки, значит и эвакуировать не должны. Также он сообщил, что только в Саратове эвакуируют около 60 автомобилей в месяц.

- Это меньше, чем раньше, - отметил Писной.

Решение по данному вопросу рассмотрят на заседании комитета уже 17 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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