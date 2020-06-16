На трассе под Саратовом водитель сбил женщину и скрылся

16 Июнь 2020 2020-06-16T16:36:38+03:00

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ГИБДД по Саратовской области ищет очевидцев ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции региона, авария произошла 15 июня в 23:50 на 272-м км трассы Р-208 Тамбов — Пенза — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Казахстаном.

Неустановленный автомобиль наехал на женщину. По предварительной версии, она шла по проезжей части в попутном направлении. При этом на одежде пострадавшей не было световозвращающих элементов.

После ДТП водитель скрылся, а женщина была госпитализирована.

ГИБДД проводит проверку, устанавливается личность водителя.

- Уважаемые участники дорожного движения, если вы располагаете информацией о данном ДТП, либо записями с видеорегистраторов, просим сообщить информацию по телефонам: 99-47-68, 8-999-753-60-15, — обращается Госавтоинспекция к автомобилистам.

Госавтоинспекция Саратовской области обращает внимание автомобилистов, что совершив дорожно-транспортное происшествие и скрывшись с места ДТП, водитель лишь усугубляет свое положение. Если ДТП повлекло тяжкие последствия или смерть человека, водителю грозит лишение свободы до 15 лет. Не оставляйте место дорожно-транспортного происшествия, а при наличии пострадавших, не бросайте их в беде, вызовите скорую медицинскую помощь и ожидайте приезд сотрудников Госавтоинспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU