Саратовская область положительно отмечена среди исполнителей проекта «Спорт — норма жизни»

16 Июнь 2020 2020-06-16T16:36:30+03:00

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О своевременном выполнении обязательств рассказал министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин в ходе итогового заседания коллегии Минспорта.

Напомним, реализация проекта «Спорт — норма жизни» в рамках национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, началась в 2019 году. Как сказано в документации к проекту, его целевой показатель достаточно высок: «Свыше 55% населения страны к 2024 году должны регулярно заниматься физической культурой и спортом». Для достижения этой цели проектом предусмотрены большой комплекс мероприятий и существенные ассигнования.

- Бюджет проекта на 2019-2024 годы составляет 154,3 млрд рублей, в том числе 138 млрд за счет федерального бюджета. В 2019 году кассовое исполнение федерального проекта при лимите 24,8 млрд рублей составило 22,8 млрд рублей, или 91,8%, что, конечно, является недопустимым. Необходимо усилить работу по исполнению обязательств коллегам в Курганской, Брянской, Астраханской, Калужской областях, Республиках Тыва, Карелия и Крым. Среди регионов, которые своевременно исполнили обязательства, отмечу Владимирскую, Ярославскую, Саратовскую, Сахалинскую, Иркутскую области и Чеченскую Республику, - подчеркнул Олег Матыцин.

Всего, напомнил министр, в прошлом году в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» в эксплуатацию введен 81 объект спортивной инфраструктуры. В 2020 году программа предусматривает финансирование строительства 261 объекта, закупку оборудования для создания 500 спортивных площадок и футбольных полей, укрепление материальной базы 115 учреждений спортивной подготовки. По данным статистики, значение нормативной обеспеченности спортивными объектами в 2019 году составило 55,7%, что больше по сравнению с предыдущими годами».

Отметим, что в Саратовской области в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» в 2020 году будут построены: ФОК для бадминтона в Саратове, универсальная спортивная площадка в Энгельсе, бассейн в Самойловском районе, ФОК открытого типа в Духовницком районе, а также будет завершено строительство Дворца водных видов спорта в Саратове.

Кроме того, будут установлены площадки для выполнения нормативов ГТО в восьми муниципальных районах. Это Аткарский, Воскресенский, Новобурасский, Петровский, Духовницкий, Пугачевский, Татищевский и Шиханы.

ИСТОЧНИК KP.RU