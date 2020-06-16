Ремонт петровской «дороги Победы» почти завершен

16 Июнь 2020 2020-06-16T16:29:32+03:00

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Дорожная сеть муниципалитета ремонтируется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, а также за счет субсидий из регионального бюджета.

В городе Петровске ремонтируется улица имени Героя Советского Союза Павла Степановича Шамаева. Деньги на работы выделены в рамках акции «Улицы Победы», которая проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Акция приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и предусматривает приведение в нормативное состояние городских улиц, названия которых связаны с этой датой. Речь, к примеру, идет о городских улицах, проспектах или площадях, названных в честь Дня Победы или героев Великой Отечественной войны, требующих проведения ремонта или обустройства.

- Конечно, большинство улиц, которые принимают участие в акции, в нашей области находятся в Саратове или Энгельсе. Но присоединился к проекту и Петровск. Спасибо за это администрации района и депутатскому корпусу, они молодцы, что сделали все необходимое для этого. Пообщались с жителями и общественниками, в целом результатами довольны, хотя, конечно, ремонт еще не завершен полностью. Качество выполненных работ соответствует нормативным требованиям. Есть, конечно, моменты, которые необходимо доработать. Нужно провести укрепление обочины, установить дополнительные знаки. Сейчас здесь новое покрытие, соответственно, будут гонять автомобилисты, скорость станет выше. Следует ввести ограничения, установить лежачие полицейские там, где это необходимо. Безопасность участников дорожного движения прежде всего. Все необходимые меры будут приняты, - отметил и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Зайцев.

Надеются на это и местные жители.

- Тут всегда, сколько я помню, дорога была плохого качества. Хотя улица длинная, по ней расположены различные социальные объекты, в том числе детский садик. Сейчас отремонтировали дорогу. Конечно, стало лучше. Но есть просьба. По Шамаева никогда не было тротуара для пешеходов, хотя сама улица длинная. Теперь, когда дорога ровная и машины будут «летать», страшновато ходить, особенно с детьми. Хотели бы все же, чтобы нашли возможность и сделали тротуар, он нам нужен, - попросила местная жительница Валентина Шмелева, проживающая на улице Шамаева.

Глава администрации Денис Фадеев пообещал, что такая возможность будет рассмотрена.

- В этом году на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего значения району выделено 19,8 млн рублей. Стараемся израсходовать средства максимально эффективно, ремонтируем самые востребованные дороги и улицы. В планах на следующий год - начать работу по ремонту тротуаров, - рассказал глава администрации Петровского района Денис Фадеев.

Высказали свои замечания и общественники.

- Тут знаки ограничения скорости установлены на световых опорах. Это неправильно, их не видно. Кроме того, вы видите автобусную остановку? И я что-то вижу, потому что одному богу известно, что это такое. Автобусная остановка должна обозначаться специальным знаком. И павильоны должны быть установлены с обеих сторон дороги, а не только с одной, - указал на недостатки представитель регионального Общероссийского народного фронта Вадим Бабенко.

Денис Фадеев ему ответил, что все нормативные требования будут соблюдены.

- У нас ремонт тут еще не завершен, сделано дорожное полотно, а обочина не готова. Когда работы по укреплению обочины будут полностью выполнены, тогда и знаки установим, как необходимо, и павильоны, - отметил глава района.

СПРАВКА

Павел Степанович Шамаев родился 16 июня 1918 года в городе Петровске Саратовской губернии.

В 1938 году был призван в Красную армию. Участник советско-японской войны. Принимал участие в боях на реке Халхин-Гол. Участник советско-финской войны 1939-1940 годов.

Участник Великой Отечественной войны на Брянском, Центральном и Белорусском фронтах.

В январе 1945 года советские войска дошли до Балтийского моря. Немецкое командование попыталось организовать контратаку в районе города Мюльхаузена. 5 февраля 1945 года взвод Шамаева попал в окружение, командир был убит, и командование группой взял на себя Павел Степанович. После удара вражеской артиллерии выжило всего три человека. Шамаев и два солдата продолжили отбиваться. Несколько атак противника были отбиты. Погибли оба бойца. Шамаев продержался до подхода советских танков. На месте боя насчитали более восьмидесяти убитых врагов.

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» присвоено 19 апреля 1945 года «за отвагу и мужество, проявленные при бое в окружении в районе города Мюльхаузена, и уничтожение 84 солдат и офицеров противника».

Жил в Петровске. Умер 10 марта 1983 года.

Павел Степанович Шамаев был награжден многими наградами, среди которых медаль «Золотая Звезда» (19.04.1945), орден Ленина (19.04.1945), орден Отечественной войны 1-й степени, орден Отечественной войны 2-й степени, орден Красной Звезды, медаль «За отвагу» (1944), медаль «За взятие Кенигсберга».

ИСТОЧНИК KP.RU