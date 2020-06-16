Мэр Саратова Михаил Исаев: Все, баста

16 Июнь 2020 2020-06-16T16:28:37+03:00

Глава города заявил, что настало время выстроить четкую и грамотную политику с привлечением профессионального сообщества

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На заседание городской думы Саратова вынесен проект решения об изменении структуры комитета по строительству и инженерной защите для создания нового управления. Новая структура будет формировать политику по сохранению и обновлению зеленых насаждений. Об этом мэр Михаил Исаев написал в инстаграм.

- Десятилетиями комплексно к вопросам состояния зеленого фонда муниципалитет не подходил. Все, баста. Настало время выстроить четкую и грамотную политику с привлечением профессионального сообщества», - заявил Исаев.

ИСТОЧНИК KP.RU