В Балакове установили личность утопленника

16 Июнь 2020 2020-06-16T16:24:02+03:00

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Установлена личность утопленника, которого нашли сегодня, 16 июня, в озере Круглое под Балаковом.

- Погибшим оказался 61-летний житель Балакова, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Известно, что мужчина вчера ушел из дома. Напомним, тело в воде нашел дачник.

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ИСТОЧНИК KP.RU