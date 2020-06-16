В Балакове установили личность утопленника
Мужчина ушел из дома вчера
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Установлена личность утопленника, которого нашли сегодня, 16 июня, в озере Круглое под Балаковом.
- Погибшим оказался 61-летний житель Балакова, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.
Известно, что мужчина вчера ушел из дома. Напомним, тело в воде нашел дачник.
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ИСТОЧНИК KP.RU