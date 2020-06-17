Саратовцам обещают жару до +32 градусов в среду

17 Июнь 2020 2020-06-16T16:18:47+03:00

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В Саратовской области сегодня, 17 июня, ожидается жаркая погода.

- Будет переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

В Саратове температура поднимется до +28…+30 градусов, а по области — до +32. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 3–8 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU