На храм «Утоли моя печали» в Саратове вернулись купола

16 Июнь 2020 2020-06-16T16:16:26+03:00

Их отреставрировали и снова освятили [видео]

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В Саратове на храме в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» установили купола.

Как сообщили «КП-Саратов» в правительстве области, купола вернулись на место после реставрации.

Фото Саратовской епархии

Напомним, купола были сняты больше года назад. Теперь они заново освящены.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/785262" frameborder="0"></iframe> На саратовский храм вернули купола.

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ИСТОЧНИК KP.RU