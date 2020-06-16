На храм «Утоли моя печали» в Саратове вернулись купола
Их отреставрировали и снова освятили [видео]
В храм вернулись купола. Фото Саратовской епархии
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В Саратове на храме в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» установили купола.
Как сообщили «КП-Саратов» в правительстве области, купола вернулись на место после реставрации.
Фото Саратовской епархии
Напомним, купола были сняты больше года назад. Теперь они заново освящены.
На саратовский храм вернули купола.
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ИСТОЧНИК KP.RU