2020-06-16T16:20:36+03:00
Происшествия

В озере под Балаковом найден труп неизвестного

Личность устанавливают эксперты
Екатерина Семенова
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Тело обнаружил дачник. Фото СУ СКР по Саратовской областиТело обнаружил дачник. Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Балакове Саратовской области в озере Круглое утонул мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело обнаружил дачник кооператива «Зеленая Роща» около шлюзового моста.

На место прибыли специалисты службы спасения, которые извлекли труп из воды. Сейчас тело исследуют эксперты для установления точной причины смерти и личности погибшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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