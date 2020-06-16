В озере под Балаковом найден труп неизвестного

16 Июнь 2020 2020-06-16T16:20:36+03:00

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В Балакове Саратовской области в озере Круглое утонул мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело обнаружил дачник кооператива «Зеленая Роща» около шлюзового моста.

На место прибыли специалисты службы спасения, которые извлекли труп из воды. Сейчас тело исследуют эксперты для установления точной причины смерти и личности погибшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU