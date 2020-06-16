Андрей Воробьев обеспечил врачей Романовской ЦРБ средствами защиты

16 Июнь 2020 2020-06-16T15:21:52+03:00

Он посетил больницу с секретарем отделения партии в Балашовском районе

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Андрей Воробьев, депутат Саратовской областной думы (фракция «Единая Россия»), вместе с секретарем отделения партии «Единая Россия» в Балашовском районе Сергеем Гладковым посетили Романовскую ЦРБ. Там они передали работникам средства индивидуальной защиты: 2 тыс. медицинских масок, 500 бахил, 200 одноразовых халатов, а также многоразовые защитные очки, респираторы, антисептики, дезинфицирующие средства и приборы для измерения температуры.

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- В период пандемии коронавируса продолжаем снабжать тех, кто стоит на передовой борьбы с опасной инфекцией, средствами индивидуальной защиты. На сегодняшний день это самый расходный материал в больницах. Важно, чтобы медицинский персонал был полностью экипирован и защищен от возможного заражения, — уверен депутат Андрей Воробьев.

Он пообщался с сотрудниками больницы. В частности, расспросил их про стимулирующие выплаты за работу с коронавирусными пациентами и теми, у кого диагноз еще не подтвержден, но опасения имеются.

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Это уже не первый раз, когда Андрей Воробьев оказывает поддержку медицинским учреждениям города. В целом реготделение «Единой России» и депутаты областной Думы активно обеспечивают врачей и сотрудников медучреждений средствами защиты. По словам депутата Госдумы Николая Панкова, это поможет работникам сферы здравоохранения соблюдать меры безопасности при общении с пациентами.

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ИСТОЧНИК KP.RU