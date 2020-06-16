Бывшего гендиректора энегельсской мебельной фабрики обвинили в миллионых долгах по зарплате

16 Июнь 2020 2020-06-16T16:45:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Энгельсе Саратовской области под суд может попасть бывший генеральный директор ЗАО «Энгельсская мебельная фабрика».

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в невыплате зарплаты работникам.

По версии следствия, с августа по декабрь 2018 года он задолжал 2 216 138 рублей 58 сотрудникам. При этом возможность выплат имелась.

Уголовное дело было возбуждено по итогам прокурорской проверки.

Во время предварительного следствия обвиняемый полностью расплатился с работниками, хотя вину не признал.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU