Бывшего гендиректора энегельсской мебельной фабрики обвинили в миллионых долгах по зарплате
В Энгельсе Саратовской области под суд может попасть бывший генеральный директор ЗАО «Энгельсская мебельная фабрика».
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в невыплате зарплаты работникам.
По версии следствия, с августа по декабрь 2018 года он задолжал 2 216 138 рублей 58 сотрудникам. При этом возможность выплат имелась.
Уголовное дело было возбуждено по итогам прокурорской проверки.
Во время предварительного следствия обвиняемый полностью расплатился с работниками, хотя вину не признал.
Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
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ИСТОЧНИК KP.RU