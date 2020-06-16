2020-06-16T14:41:51+03:00
Общество

Панков: Благодаря проектам Володина вольчане еще больше полюбили свой город и поверили в свои силы

Депутат Государственной Думы Николай Панков обсудил с жителями Вольска реконструкцию улицы Революционной.
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Николай Панков отметил, что реализовать потенциал Вольска как исторического поселения, усилить его туристическую привлекательность уже помогли многие проекты председателя Госдумы Вячеслава Володина. Благоустройство улицы Революционной поможет придать центру города с выходом на набережную завершенный исторический облик.

Проект Вольска стал одним из победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в номинации «Историческое поселение». Это даст возможность за счет федеральных средств возродить исторический облик улицы Революционной – одного из любимых мест прогулок туристов и самих вольчан, создать уникальный эффект погружения в жизнь провинциального купеческого города России XIX века.

- О многом говорит тот факт, что благодаря проектам Володина, в несколько раз вырос туристический поток, город вошел во многие маршруты, здесь снова стали причаливать туристические теплоходы. Гости города восхищаются парком, пешеходной зоной, красивыми историческими зданиями, сквером у театра. Что касается самих вольчан, они не только еще больше полюбили свой город, но и поверили в свои силы. Не просто так ваш проект стал одним из лучших в стране, хотя конкуренция была очень серьезная. Теперь нужно реализовать его так, чтобы сохранить архитектурную красоту, зеленые насаждения, - отметил Николай Панков.

Кроме того, движущей силой нового проекта стали многие жители, которые до этого принимали участие в реализации инициатив Вячеслава Володина в Вольске. Одна из них – директор детской школы искусств №5 Любовь Уральскова.

- Мы принимали активное участие в работе над этим проектом. Не сразу удалось добиться цели и войти в число победителей конкурса, но мы очень рады, что это получилось. Опыт, полученный при участии в проектах Вячеслава Викторовича Володина, очень пригодится нам для воплощения в жизнь этих идей. Стараемся привлечь и других вольчан, убедить владельцев зданий, которые выходят фасадом на Революционную, убрать кричащую рекламу и привести в порядок фасад. Есть отклик от людей – все хотят, чтобы центр города принял завершенный исторический облик, - рассказала Любовь Уральскова.

- Сейчас у Вольска есть богатство, которое надо сохранить. Если мы поедем по России, то встретим не так много мест, где увидим такую, можно сказать, шкатулочку с уникальными достопримечательностями. И не сохранить все это было бы преступлением. Считаю, если есть возможность реализовать такой проект, то нужно в полной мере ей воспользоваться, - отметил представитель областной и федеральной общественной палат Дмитрий Кубанкин.

Улица Революционная должна преобразиться к концу года. Здесь замостят плиткой тротуары, установят лавочки, малые архитектурные формы и фонари в историческом стиле, высадят деревья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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