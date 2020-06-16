До июля отключена горячая вода в домах на двух улицах Саратова

16 Июнь 2020 2020-06-16T14:10:58+03:00

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В домах центра Саратова отключили горячую воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», энергетики начали опрессовку сетей от котельной на Большой Затонской, 29.

В связи с этим горячей воды не будет в домах на Большой Затонской, 27 и Лермонтова, 74.

Предполагается, что срок окончания работ — 30 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU