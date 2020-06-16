До июля отключена горячая вода в домах на двух улицах Саратова
Филиал «Т Плюс» начал опрессовки
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В домах центра Саратова отключили горячую воду.
Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», энергетики начали опрессовку сетей от котельной на Большой Затонской, 29.
В связи с этим горячей воды не будет в домах на Большой Затонской, 27 и Лермонтова, 74.
Предполагается, что срок окончания работ — 30 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU