2020-06-16T13:44:38+03:00
Общество

В ПИУ РАНХиГС подведены итоги конкурса творческих работ «Бизнес слава»

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В апреле-мае 2020 года Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС совместно с Торгово-промышленной палатой Саратовской области проводил конкурс «Бизнес слава».

На конкурс были предложены творческие работы в следующих номинациях:

- Разработка рекламной кампании предприятия-экспортера;

- Разработка логотипа экспортной продукции;

- Презентация, посвященная истории предприятия-экспортера.

- Конкурс был задуман для того, чтобы не только сформировать интерес к истории развития бизнеса в Саратовской области, но и создать историческую летопись экспортеров нашего региона, — отметила руководитель Центра развития карьеры ПИУ РАНХиГС Елена Потапова. — Эта работа только начинается, конкурс «Бизнес слава» может рассматриваться как старт создания летописи экспортеров. Мы думаем, что такой конкурс будет важным направлением профессионализации и участие в нем поможет школьникам и студентам ближе ознакомиться с саратовскими предприятиями.

- В связи с изменением ситуации, некоторые мероприятия конкурса пришлось отменить: мы не смогли провести запланированные мастер-классы и выездные мероприятия, участники конкурса работали с сайтами организаций и с другими доступными ресурсами. Однако даже в таких условиях участники конкурса — студенты и школьники — смогли создать интересные проекты, — подчеркнула куратор конкурса, доцент кафедры социальных коммуникаций ПИУ РАНХиГС Галина Паничкина.

По всем номинациям участники конкурса представили яркие и интересные работы, посвященные крупным саратовским производителям: ОАО «Саратовский комбинат хлебопродуктов», ООО ЭПО «Сигнал», Производственно-коммерческая фирма «Технопарк-Экспорт», ЗАО НПП фирма «Восход», кондитерская фабрика Confashion и другие.

Специальным дипломом «За креативное решение» в номинации «Разработка логотипа экспортной продукции» награждена студент факультета экономики и управления ПИУ РАНХиГС Екатерина Молянова.

Дипломом «Успешный старт» награждена ученица 10 класса МОУ СОШ №101 города Саратова Дарья Савельева.

Все участники получили сертификаты и памятные призы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Автомобили саратовцев стали меньше эвакуировать
На трассе под Саратовом водитель сбил женщину и скрылся
Саратовская область положительно отмечена среди исполнителей проекта «Спорт — норма жизни»
Мэр Саратова Михаил Исаев: Все, баста
В Балакове установили личность утопленника
На храм «Утоли моя печали» в Саратове вернулись купола
В озере под Балаковом найден труп неизвестного
В Саратовской области отменили крестный ход в Вавилов Дол
Андрей Воробьев обеспечил врачей Романовской ЦРБ средствами защиты
Бывшего гендиректора энегельсской мебельной фабрики обвинили в миллионых долгах по зарплате
Панков: Благодаря проектам Володина вольчане еще больше полюбили свой город и поверили в свои силы
Панков прокомментировал решение убрать рекламные конструкции с проспекта Кирова
До июля отключена горячая вода в домах на двух улицах Саратова
В ПИУ РАНХиГС подведены итоги конкурса творческих работ «Бизнес слава»
Ремонт петровской «дороги Победы» почти завершен
Семь зараженных коронавирусом женщин родили детей в Саратовской области
Неделю он лечился на дому, а потом ситуация ухудшилась: В саратовском минздраве рассказали об очередном умершем от коронавируса
В Саратове росгвардейцы задержали находящегося в розыске парня
В селе под Саратовом мужчина нашел на своем участке человеческие кости
Губернатор Валерий Радаев призвал наладить работу МФЦ
Мошенник лишил жительницу Саратова почти 400 тыс. рублей
В Саратовской облдуме предложили выплатить каждому саратовцу по 3000 рублей
В Саратове присяжные оправдали зарезавшего у магазина «Цветы» человека
Под Саратовом таможенники обнаружили 123 тыс. пачек сигарет под мешками с солью
Свыше тысячи саратовцев подали заявку на льготную ипотеку
Питьевая вода будет поступать к жителям улиц Уфимцева и 7-ая Нагорная по новым коммуникациям
Андрей Воробьев поддержал новый принцип распределения транспортного налога
В Татищеве произошел пожар возле кафе «У Гиви»