В ПИУ РАНХиГС подведены итоги конкурса творческих работ «Бизнес слава»

16 Июнь 2020 2020-06-16T13:44:38+03:00

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В апреле-мае 2020 года Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС совместно с Торгово-промышленной палатой Саратовской области проводил конкурс «Бизнес слава».

На конкурс были предложены творческие работы в следующих номинациях:

- Разработка рекламной кампании предприятия-экспортера;

- Разработка логотипа экспортной продукции;

- Презентация, посвященная истории предприятия-экспортера.

- Конкурс был задуман для того, чтобы не только сформировать интерес к истории развития бизнеса в Саратовской области, но и создать историческую летопись экспортеров нашего региона, — отметила руководитель Центра развития карьеры ПИУ РАНХиГС Елена Потапова. — Эта работа только начинается, конкурс «Бизнес слава» может рассматриваться как старт создания летописи экспортеров. Мы думаем, что такой конкурс будет важным направлением профессионализации и участие в нем поможет школьникам и студентам ближе ознакомиться с саратовскими предприятиями.

- В связи с изменением ситуации, некоторые мероприятия конкурса пришлось отменить: мы не смогли провести запланированные мастер-классы и выездные мероприятия, участники конкурса работали с сайтами организаций и с другими доступными ресурсами. Однако даже в таких условиях участники конкурса — студенты и школьники — смогли создать интересные проекты, — подчеркнула куратор конкурса, доцент кафедры социальных коммуникаций ПИУ РАНХиГС Галина Паничкина.

По всем номинациям участники конкурса представили яркие и интересные работы, посвященные крупным саратовским производителям: ОАО «Саратовский комбинат хлебопродуктов», ООО ЭПО «Сигнал», Производственно-коммерческая фирма «Технопарк-Экспорт», ЗАО НПП фирма «Восход», кондитерская фабрика Confashion и другие.

Специальным дипломом «За креативное решение» в номинации «Разработка логотипа экспортной продукции» награждена студент факультета экономики и управления ПИУ РАНХиГС Екатерина Молянова.

Дипломом «Успешный старт» награждена ученица 10 класса МОУ СОШ №101 города Саратова Дарья Савельева.

Все участники получили сертификаты и памятные призы.

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ИСТОЧНИК KP.RU