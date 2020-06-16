2020-06-16T12:23:30+03:00
Происшествия

В Саратове росгвардейцы задержали находящегося в розыске парня

Молодой человек подозревается в краже
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вчера днем, 15 июня, у дома №9 на проспекте Строителей сотрудники Росгвардии задержали по приметам 20-летнего парня, находившегося в розыске.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, выяснилось, что он подозревается в краже.

Молодой человек не раз привлекался за это к уголовной ответственности, а также за преступления, связанные с наркотиками.

Его передали сотрудникам полиции.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ПИУ РАНХиГС подведены итоги конкурса творческих работ «Бизнес слава»
Семь зараженных коронавирусом женщин родили детей в Саратовской области
Неделю он лечился на дому, а потом ситуация ухудшилась: В саратовском минздраве рассказали об очередном умершем от коронавируса
В Саратове росгвардейцы задержали находящегося в розыске парня
В селе под Саратовом мужчина нашел на своем участке человеческие кости
Губернатор Валерий Радаев призвал наладить работу МФЦ
Мошенник лишил жительницу Саратова почти 400 тыс. рублей
В Саратовской облдуме предложили выплатить каждому саратовцу по 3000 рублей
В Саратове присяжные оправдали зарезавшего у магазина «Цветы» человека
Под Саратовом таможенники обнаружили 123 тыс. пачек сигарет под мешками с солью
Свыше тысячи саратовцев подали заявку на льготную ипотеку
Питьевая вода будет поступать к жителям улиц Уфимцева и 7-ая Нагорная по новым коммуникациям
Андрей Воробьев поддержал новый принцип распределения транспортного налога
В Татищеве произошел пожар возле кафе «У Гиви»