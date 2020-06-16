В Саратове росгвардейцы задержали находящегося в розыске парня
Вчера днем, 15 июня, у дома №9 на проспекте Строителей сотрудники Росгвардии задержали по приметам 20-летнего парня, находившегося в розыске.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, выяснилось, что он подозревается в краже.
Молодой человек не раз привлекался за это к уголовной ответственности, а также за преступления, связанные с наркотиками.
Его передали сотрудникам полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU