В Саратове росгвардейцы задержали находящегося в розыске парня

16 Июнь 2020 2020-06-16T12:23:30+03:00

Молодой человек подозревается в краже

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Вчера днем, 15 июня, у дома №9 на проспекте Строителей сотрудники Росгвардии задержали по приметам 20-летнего парня, находившегося в розыске.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, выяснилось, что он подозревается в краже.

Молодой человек не раз привлекался за это к уголовной ответственности, а также за преступления, связанные с наркотиками.

Его передали сотрудникам полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU