2020-06-16T12:10:08+03:00
Происшествия

В селе под Саратовом мужчина нашел на своем участке человеческие кости

Он копал траншею и наткнулся на останки
Екатерина Семенова
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В селе Первомайское найдены кости человека. Фото СУ СКР по Саратовской областиВ селе Первомайское найдены кости человека. Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Новоузенском районе Саратовской области найдены кости человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, останки обнаружил владелец частного дома в поселке Первомайский.

15 июня мужчина копал траншею для прокладки труб на своем участке и наткнулся на кости. Об этом он сразу сообщил в полицию.

Останки найдены при копке траншеи. Фото СУ СКР по Саратовской области

Останки найдены при копке траншеи. Фото СУ СКР по Саратовской области

На место выезжали следователи. Они осмотрели останки. Начата проверка, назначены экспертизы. Устанавливается личность погибшего. По итогам будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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