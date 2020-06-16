Мошенник лишил жительницу Саратова почти 400 тыс. рублей
В Октябрьский отдел полиции Саратова с заявлением о мошенничестве обратилась 30-летняя жительница Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, ей позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и предложил защитить деньги от подозрительной активности сторонних лиц. Нужно только установить приложение, которое оказалось программой удаленного доступа к счету.
Так в руки злоумышленников попали почти 400 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU